Сегодня, 21 августа, сообщается, что вступление Украины в НАТО поддерживают 46,8% украинцев, 27,3% выступают за внеблоковый статус страны, а 16,4% - за вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, были озвучены агентством Интерфакс-Украина.Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, 46,8% опрошенных граждан проголосовали бы за вступление, 33,3% - против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10,9% затруднились ответить.На референдуме об утверждении внеблокового статуса Украины, 27,3% проголосовали бы "за", 37,3% - против, 12,5% не принимали бы участия в голосовании, а 22,9% затруднились ответить.Вступление Украины в ОДКБ на референдуме готовы поддержать 16,4% опрошенных, 51,1% - против, 12,8% не принимали бы участия в голосовании, а 19,7% затруднились ответить.В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3 012 респондентов, ошибка выборки 1,1-1,83%.