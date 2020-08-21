Харьковские врачи успешно реанимировали маленького мальчика. Как рассказали в Харьковском областном центре экстренной помощи, вызов в г. Южное Харьковского района поступил в службу "103" 21 августа в 9.51.

Прибыв на место вызова, бригада ЭМП №505 поставила предварительный диагноз "мгновенная смерть" и начала сердечно-легочную реанимацию. Благодаря профессиональным действиям бригады сердечный ритм у мальчика был восстановлен. Дальнейшие реанимационные мероприятия проводила бригада ЭМП №303, которая позже и госпитализировала ребенка вместе с мамой в лечебное учреждение."Спасибо всему составу бригад ЭМП 505 и 303 за слаженную и высокопрофессиональную работу. А маленькому пациенту желаем сил и скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении центра.