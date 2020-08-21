Моя бабушка подпадает под льготную категорию «Дети войны». Насколько я знаю, она пользуется только одной льготой – 25-процетной скидкой на оплату коммуналки. Скажите, пожалуйста, какие еще льготы ей положены? Какие из них действуют на сегодняшний день? Марианна

По информации Минсоцполитики, урегулирование правового статуса детей войны было вызвано необходимостью признания общественного значения нелегкого жизненного пути граждан Украины, чье детство совпало с годами Второй мировой войны. Нормами законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О социальной защите детей войны» установлена социальная и правовая защита лиц, которые были несовершеннолетними в период Второй мировой войны. Таким образом, ребенком войны является гражданин Украины, которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было меньше 18 лет. Для получения статуса «ребенок войны» необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации, предъявить паспорт и пенсионное удостоверение для установки штампа, удостоверяющего статус, который дает право на льготы.Закон определяет основы социальной защиты детей войны и гарантирует их социальную защищенность путем предоставления им определенных льгот и надлежащего уровня государственной социальной поддержки.Правда, многие льготы уже не актуальны в силу возраста детей войны.Ведь сегодня этим людям как минимум 75 лет, а посему вряд ли кто-то из них официально работает. Так, например, безнадежно устарели такие преференции от государства, как:– право на преимущественное оставление на работе при сокращении численности или штата работников;– использование очередного отпуска в удобное для них время;– получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;– выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.Сегодня самой жизнеспособной остается льгота, предоставляющая право на 25-процентную скидку при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т.п.) в пределах средних норм потребления.Также дети войны могут воспользоваться своим правом на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.Также они имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.Также дети войны могут создавать общественные организации, которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Украины об объединении граждан. Регистрация и легализация организаций людей с инвалидностью, общественных организаций детей войны, а также местных ячеек таких организаций происходит бесплатно.