Ледовый щит Гренландии, который является вторым по величине, в 2019 году потерял рекордные 532 миллиарда тонн льда. Только в июле растаяло 223 миллиарда тонн льда.

Для сравнения, в 2003-2016 годах Гренландия теряла по 255 миллиардов тонн льда в год. В прошлом году ледник потерял на 15% льда, чем в 2012 году, когда тоже растаяла большая часть щита.По словам ученых, вода, которая растаяла в Гренландии в 2019 году, может затопить всю территорию Великобритании на 2,5 метра.Таяние льда связывают с изменениями климата. 2019 год был третьим самым жарким с 1880-х годов, температура воздуха в Арктике тоже поднялась до рекордных значений. Ученые считают, что к рекордному таянию привели постоянный рост температуры, небольшое количество снегопадов, а также безоблачное небо. Из-за этого большее количество солнечных лучей попали на ледник.В 2017-2018 годах в Гренландии выпало рекордное количество снега, а лето было аномально холодным. Но временное похолодание не уберегло от рекордного таяния в 2019.До конца столетия только из-за таяния ледников Гренландии уровень моря поднимется на 10 сантиметров, в общем же ожидается, что к 2100 году уровень воды поднимается на метр. Это значит, что под водой могут оказаться Лондон, Шанхай, Гонконг и острова в Тихом океане. Пострадать могут 300 миллионов человек по всему миру.Ранее международная группа ученых заявила о том, что с 2000 года скорость таяния ледяного щита Гренландии резко подскочила и снег, который выпадает, не успевает компенсировать потери. Исследователи утверждают, что этот процесс уже нельзя остановить.