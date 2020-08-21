В субботу, 22 августа, будут небольшие дожди с грозами и град, в воскресенье и понедельник ожидается облачность.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.— На сегодняшнюю ночь погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада и принесет дожди. В последующие дни наш регион будет находиться в области высокого атмосферного давления, — рассказала дежурный синоптик Инна Гостева.В ночь на 22 августа по Харькову и области предвидится кратковременный, местами значительный дождь, гроза, град и шквал ветра 15-20 м/с, столбики термометров будут колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. Днем кратковременный дожди возможны по области, воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, ветер — 7-12 м/с.Ночью 23 августа температура снизится до 9-14 градусов тепла. В светлое время суток термометр покажет температуру от 23 до 28 градусов тепла. Синоптики предупреждают о переменной облачности.В ночь на 24 августа столбики термометров опустятся до 9-14 градусов тепла. Днем ожидается температура от 25 до 30 градусов тепла. Предвидится переменная облачность.