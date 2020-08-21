Простые методы, включая изменения режима питания, могут содействовать избавлению от изжоги, не прибегая к приему лекарств, «засоряющих» печень, об этом рассказал врач Сергей Агапкин.

Одним из таких способов он назвал уменьшение количества кофе, либо отказ от его потребления. Дело в том, что компоненты напитка расслабляет сфинктер отделяющий желудок от пищевода, что облегчает проникновение его кислого содержимого. Вдобавок кофе стимулирует выработку желудочной секреции, что еще больше повышает риск возникновения изжоги.В целом, считает медик, людям, страдающим изжогой, нужно пересмотреть привычки питания. Простым методом решения проблемы может стать такой режим, когда пища принимается часто умеренными порциями. Большие объемы еды, съедаемые за один раз, способствуют изжоге.Также способом справиться с ней без лекарств являются дыхательные упражнения, говорит врач. Он рекомендует освоить технику дыхания животом, помогающим укрепить диафрагму.Еще один совет от врача: страдающему изжогой человеку лучше спать с приподнятым изголовьем.