В воскресенье, 23 августа, харьковчане будут отмечать День города и День государственного флага. В связи с торжественными мероприятиями ограничат проезд и запретят парковку, а общественный транспорт поменяет маршрут.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.С 07:00 до 09:00 23 августа ограничат движение транспорта и парковку транспорта по Белгородскому шоссе (в районе Мемориала Славы в Лесопарке).С 07:00 до 10:00 23 августа будет запрещено движение транспорта на проспекте Независимости (на участке, ограниченном улицей Тринклера и проспектом Науки).С 09:00 до 11:00 23 августа запретят парковку по площади Конституции (на участке от Бурсацкого спуска до переулка Спартаковского).С 07:00 до 13:00 23 августа будет ограничена парковка на площади Конституции (на участке от улицы Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда) и по улице Пушкинской (на участке, ограниченном улицами Чайковской и Лермонтовской).С 08:00 до 11:00 23 августа автобусы будут объезжать проспект Независимости (на участке от улицы Тринклера до проспекта Науки), изменят маршрут:№65е, 296э при движении в сторону Лесопарка: будут разворачиваться на площади Свободы с выездом на улицу Тринклера, правый поворот на проспект Независимости и далее по маршруту.№278: - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - площадь Свободы - ул. Тринклера - пр. Независимости и далее по маршруту.С 08:30 до 11:00 23 августа троллейбусы не будут ходить по проспекту Независимости, "рогатые" изменят направление движения так:Троллейбусный маршрут №2А: РК "пр. Победы" - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - станция метро "Научная";Троллейбусный маршрут №2Б: РК "пр. Жуковского" - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции;Троллейбусный маршрут №17: РК "ул. Рудика" - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции;Троллейбусный маршрут №18: РК "Больница скорой помощи" - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - станция метро "Научная";Трамвайный маршрут №12 не ходит.