Зарплату свыше 25 тысяч гривен, или 920 долларов по официальному курсу на 20 августа получают 6,6% штатных работников в Украине.

Зарплату меньше минимальной – до 4 723 грн – получают 8,3% штатных работников, зарплату от 4 723,01 до 6 000 грн — 20,2% (именно в этом диапазоне находятся заработки наибольшего процента украинцев). Соответствующие данные за июнь обнародовала Госслужба статистики.Далее процент штатных работников, получающих ту или иную зарплату, таков: от 6 000,01 до 6 500 грн получают 5,6%; от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,3%; от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%; от 8 000,01 до 10 000 грн — 10,9%; от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,7%; от 12 000,01 до 15 000 грн — 10,7%; от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,0%; от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%; более 25 000 грн — 6,6%.По данным Госстата, по состоянию на конец июня в Украине насчитывалось 7,3 млн штатных сотрудников. Это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее (7,32 млн). Задолженность по выплате зарплаты в Украине к началу июля составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце.