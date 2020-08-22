Астрологи не устают удивлять нас своими астропрогнозами.

Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный беспорядок в нечто смахивающее на первозданный хаос. Вы довольно многое отдали в свое время. Завтра, возможно, что-то к вам возвратится.В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Лучше всего провести время на свежем воздухе. Завтра не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.Значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного узнаете. Завтра будьте помягче. Вы склонны предъявлять высокие требования к себе и к другим.Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что она вас не подведет. Ошибаетесь. Стоит внести коррективы. Завтра вы можете стать объектом ревности.Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить равновесие, которое с таким трудом удалось создать. Завтрашний день будет отмечен значительностью, которая проявится во всем.Там, где царят эмоции, логика не властна. Спонтанность чьих-то решений может поломать ваши планы. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь опереться. Завтра вам предстоит преодолеть некое препятствие.Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Вам предстоит сделать выбор. Не пожалейте времени на раздумья. Завтра вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю.Вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте – а вдруг пригодятся. Завтра будьте поосторожнее с шутками.Если что-то вызовет сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность поможет избежать неприятностей в недалеком будущем. Лучшее, что можно сделать завтра – спокойно принять происходящее.Окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью. Завтрашний день подходит для неторопливой деятельности. Не страшно, что к вечеру не будет видно результатов.В ответ на самые лучшие предложения вам пожелают что-нибудь не слишком лестное. Завтрашний день может преподнести довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете усвоить его без практических занятий.Для удовлетворения некоторых нужд потребуется приложить усилия. Завтра должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его.