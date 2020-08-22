В августе многим хозяйкам становится фиолетово. Почти в буквальном смысле – от фиолетовых мясистых плодов, именуемых в народе синенькими. Они везде – на кухне, на балконе, в ванной. Их жарят, парят, варят, закатывают в банки – ведь надо успеть насытиться сезонным овощем и на зиму запастись. Но так ли уж безобиден этот популярный плод? Давайте разберемся, в чем польза и вред баклажанов.Начнем с теории. То, что синенькие полезны, сомнению не подлежит. Хотя бы потому, что они лишены способности накапливать нитраты. А значит, это здоровая еда, которую можно без опаски давать даже детям. Однако есть категории людей, которые просто обязаны включить синенькие в свой рацион – например, беременные. Железо и медь – для кроветворения и иммунитета, калий – для здорового сердца и водного баланса, – для нормального развития плода.
Пожилым и беременным – как нельзя кстати
Синенькие полезны для пожилых людей. Калий, имеющийся в этих растениях, стабилизирует работу сердца, помогает организму избавляться от избыточной жидкости. С такими помощниками не страшны традиционные возрастные «озы»: остеохондроз, остеопороз, атеросклероз.
Не обойтись без баклажанов и желающим похудеть. Наш герой – продукт с низкой калорийностью – 23 ккал в 100 граммах. К тому же клетчатка отлично работает веником, изгоняя из организма лишнюю застоявшуюся воду и шлаки. Пектин выводит токсины, расщепляет жиры, препятствует усвоению холестерина.
Этот овощ может пригодиться курильщикам, точнее, тем, кто желает оставить наконец пагубную привычку. Витамин РР, он же никотиновая кислота, которого в синеньких с избытком, позволяет без особых мучений переносить никотиновое голодание.
Любимые овощи также придут на помощь в случаях: остаточных явлений после инсульта; хронической простуды; сахарного диабета; малокровия; заболеваний печени и почек; подагры; проблем с сосудами; ишемической болезни сердца; запоров; бессонницы; хронических стрессов; нарушения обмена веществ.
Могут ли безобидные овощи нанести вред
Чтобы картина не казалась слишком уж радужной, придется размазать по холсту ложку дегтя.
Прекрасные полезные плоды могут принести вред, если поедать их перезревшими. В них образуется довольно много соланина, который при передозировке становится ядовитым – может вызвать рвоту, диарею, одышку, кишечные колики.
Жареные синенькие вкусны, но не совсем безобидны. Как известно, они обожают масло – впитывают его, как губка, причем вместе с токсинами, которые выделяются из кипящего жира. Клетчатка в процессе жарки и вовсе разрушается.
Как любое лекарство (а мы уже выяснили, что во многих случаях это так и есть), синие плоды имеют противопоказания – например, для людей с гастритом, язвой желудка, расстройством пищеварения. Не стоит увлекаться «фиолетовой» диетой диабетикам – это чревато гипогликемией, поскольку углеводов в этих овощи содержится мало.
Как извлечь из баклажанов максимум пользы
Польза и вред – понятия относительные, и одно может запросто перетекать в другое. Наша задача – сначала обезвредить ничего не подозревающие плоды, а затем уничтожить их путем употребления внутрь.
Чтобы испортить овощам процесс купания в масле, нужно замочить их на полчасика в соленой воде, а затем уже готовить блюдо. Баклажаны не смогут нанести удар по печени и желудочно-кишечному тракту, если их не жарить, а запекать, тушить, варить, парить, солить.
Покупать нужно молоденькие плоды, которые еще не успели обрасти соланином. А если все же попался старичок – холодная десятиминутная ванна заставит его отказаться от вредоносных намерений.