В августе многим хозяйкам становится фиолетово. Почти в буквальном смысле – от фиолетовых мясистых плодов, именуемых в народе синенькими. Они везде – на кухне, на балконе, в ванной. Их жарят, парят, варят, закатывают в банки – ведь надо успеть насытиться сезонным овощем и на зиму запастись. Но так ли уж безобиден этот популярный плод? Давайте разберемся, в чем польза и вред баклажанов.

Пожилым и беременным – как нельзя кстати

Могут ли безобидные овощи нанести вред

Как извлечь из баклажанов максимум пользы

Начнем с теории. То, что синенькие полезны, сомнению не подлежит. Хотя бы потому, что они лишены способности накапливать нитраты. А значит, это здоровая еда, которую можно без опаски давать даже детям. Однако есть категории людей, которые просто обязаны включить синенькие в свой рацион – например, беременные. Железо и медь – для кроветворения и иммунитета, калий – для здорового сердца и водного баланса, – для нормального развития плода.Синенькие полезны для пожилых людей. Калий, имеющийся в этих растениях, стабилизирует работу сердца, помогает организму избавляться от избыточной жидкости. С такими помощниками не страшны традиционные возрастные «озы»: остеохондроз, остеопороз, атеросклероз.Не обойтись без баклажанов и желающим похудеть. Наш герой – продукт с низкой калорийностью – 23 ккал в 100 граммах. К тому же клетчатка отлично работает веником, изгоняя из организма лишнюю застоявшуюся воду и шлаки. Пектин выводит токсины, расщепляет жиры, препятствует усвоению холестерина.Этот овощ может пригодиться курильщикам, точнее, тем, кто желает оставить наконец пагубную привычку. Витамин РР, он же никотиновая кислота, которого в синеньких с избытком, позволяет без особых мучений переносить никотиновое голодание.Любимые овощи также придут на помощь в случаях: остаточных явлений после инсульта; хронической простуды; сахарного диабета; малокровия; заболеваний печени и почек; подагры; проблем с сосудами; ишемической болезни сердца; запоров; бессонницы; хронических стрессов; нарушения обмена веществ.Чтобы картина не казалась слишком уж радужной, придется размазать по холсту ложку дегтя.Прекрасные полезные плоды могут принести вред, если поедать их перезревшими. В них образуется довольно много соланина, который при передозировке становится ядовитым – может вызвать рвоту, диарею, одышку, кишечные колики.Жареные синенькие вкусны, но не совсем безобидны. Как известно, они обожают масло – впитывают его, как губка, причем вместе с токсинами, которые выделяются из кипящего жира. Клетчатка в процессе жарки и вовсе разрушается.Как любое лекарство (а мы уже выяснили, что во многих случаях это так и есть), синие плоды имеют противопоказания – например, для людей с гастритом, язвой желудка, расстройством пищеварения. Не стоит увлекаться «фиолетовой» диетой диабетикам – это чревато гипогликемией, поскольку углеводов в этих овощи содержится мало.Польза и вред – понятия относительные, и одно может запросто перетекать в другое. Наша задача – сначала обезвредить ничего не подозревающие плоды, а затем уничтожить их путем употребления внутрь.Чтобы испортить овощам процесс купания в масле, нужно замочить их на полчасика в соленой воде, а затем уже готовить блюдо. Баклажаны не смогут нанести удар по печени и желудочно-кишечному тракту, если их не жарить, а запекать, тушить, варить, парить, солить.Покупать нужно молоденькие плоды, которые еще не успели обрасти соланином. А если все же попался старичок – холодная десятиминутная ванна заставит его отказаться от вредоносных намерений.