Федерация профсоюзов Украины обнародовала законопроект, предусматривающий изменение модели расчета пенсий, соцвыплат и штрафов. Предлагается с 1 июля 2021 года при расчете основных ежемесячных соцвыплат использовать не прожиточный минимум, а так называемую базовую величину для соцвыплат.

В чем суть законопроекта

Когда будет использоваться базовая величина

На что влияет прожиточный минимум

Прожиточный минимум повысят?