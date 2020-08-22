Манную кашу можно варить на воде, на молоке или на их смеси. Каша на воде многим может показаться пресной, а на молоке – будет сытной, вкусной и ароматной. Если предпочитаете менее наваристый вариант, разбавьте молоко водой.

От желаемой густоты каши зависит соотношение крупы и жидкости. Оптимальный вариант — шесть столовых ложек без горки на литр жидкости, считают эксперты Lifehacker. Если хотите более жидкую кашу, берите меньше манки. И наоборот.Многие засыпают манку в кипящую жидкость. Однако таким образом не каждый сможет с первого раза добиться идеального результата. Лучше положить крупу в холодную жидкость и, не размешивая, оставить на 10–15 минут. Крупицы набухнут и не будут склеиваться, а значит, каша сварится без комочков.Чтобы каша не пригорала, выбирайте кастрюлю с толстым дном. И посуда не должна быть теплой. Прежде чем вливать молоко, сполосните ее под струей холодной воды.Пока готовится манная каша, ее нужно часто помешивать. Удобнее всего делать это венчиком. Если вы надолго отойдете от плиты, в каше обязательного появятся комочки.Если каша, на ваш взгляд, недостаточно густая, не переваривайте ее, а снимите с огня и дайте настояться 20–30 минут. Чтобы она не остыла, можно обернуть кастрюлю толстым полотенцем.Для примера предлагаем рецепт каши на молоке и воде.Ингредиенты: 350 молока; 150 мл воды; 3 столовые ложки манной крупы; 1 столовая ложка сахара; щепотка соли; небольшой кусочек сливочного масла.Приготовление: влейте в кастрюлю молоко и воду и всыпьте манную крупу. Когда манка набухнет, перемешайте ее, чтобы она не осела на дно. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и добавьте сахар и соль. Щепотка корицы или ванилина придаст манной каше особый аромат. Доведите кашу до кипения, периодически помешивая.Затем варите кашу еще 3–4 минуты. При этом после закипания ее нужно мешать непрерывно. В готовое блюдо добавьте сливочное масло и размешайте его венчиком.Подавайте манную кашу с любимым вареньем, орехами, сухими или свежими фруктами.