Гипноз — узаконенная медицинская методика, и способов погружения в гипнотическое состояние очень много. Гипнозом может лечить, а можно — зомбировать. Почему человек становится управляемым и где может подстерегать опасность, выяснял «Вечерний Харьков».

Как происходит внушение

Завораживать аудиторию сможет один на миллион

Воинствующая позиция не даст убаюкать

У детей душевные струны тоньше

Можно влипнуть в историю

Гипноз опасен зависимостью

В обычном состоянии человек контролирует внешнюю информацию. Переубедить его можно двумя способами: во-первых, рационально — логикой доказательств и убеждений, говорят психотерапевты. Отцы-пионеры этого способа — великие мудрецы Аристотель и Сократ. Однако убедить в чем-либо можно и «нетрадиционным», загадочным для обычного человека способом — внушением.Для этого существует множество методов, суть которых состоит в снижении субъективного порога сопротивления нерациональному, неосмысленному восприятию информации, считают специалисты. Большинство этих методов основаны либо на изменении уровня сознания, либо на различных вариантах «обмана» этого порога, барьера сопротивления. Один из них — гипноз, средство введения человека в особое состояние измененного сознания, которое отличается и от сна, и от бодрствования. Главная характеристика человека в гипнотическом состоянии — частичная потеря самоощущения, связи с внешним миром, чувства самоконтроля и полное сосредоточение на объекте, который вызвал данное состояние.Гипноз — узаконенная медицинская методика. Способов погружения в гипнотическое состояние очень много, говорят психотерапевты. Гипнотизер может взглядом фиксировать взгляд гипнотизируемого человека (вспомните удава и кролика или аббата Фариа). Существует и техника метронома или других световых и звуковых ритмических мельканий: она широко использовалась еще в храмах древности. Техника метронома до сих пор популярна у северных народов — битье шаманов в бубен и гортанные песнопения. Существуют индуистские и тибетские методы аутогипнотизации — знаменитое низкое «небное» воспроизведение звуков «ом».Вызвать измененное состояние сознания могут любые световые и звуковые ритмические раздражения. Такое состояние может вызывать дискотека: там транс легкий, поверхностный, сопровождается эйфорией и повышением настроения. Человек может впасть в состояние гипноза, просто сидя в поезде и наблюдая заходящее солнце, мелькающее среди деревьев. Однако из такого состояния быстро выходят. Медитативные восточные техники тоже направлены на самогипнотизацию: под их воздействием человек достаточно глубоко погружается в гипнотическое состояние. В конце концов, впасть в транс можно, глядя в собственный пуп и что-то напевая.Техникой гипноза — приемами, формулами внушения — может овладеть, пожалуй, каждый. Но будет ли толк от штудирования гипнотических методик — большой вопрос. По словам специалистов, достичь способности завораживать аудиторию — удел одного из миллиона.Остальные, менее способные гипнотизеры, досконально вызубрившие теорию гипноза, без особого успеха «ездят по ушам» клиента, который «созревать» и не собирается. Почему при использовании одинаковых приемов одни преуспевают — гипноз валит с ног, – а у других вообще ничего не получается, до сих пор не ясно. Тем не менее, успех гипнотизера очень зависит от его личностных свойств, то есть от степени его влияния на аудиторию, способности включать так называемые триггерные точки в сознании и подсознании людей.По мнению психологов, легко поддаются гипнозу примерно 20–25 % популяции. Причины податливости чужой воле — биологические и конституциональные свойства, заложенные центральной нервной системой. Часть тех, кто готов «отдать швартовы» по приказу другого человека, слабодушны и легко подчиняемы, есть среди них и невротики. Вероятно, для многих таких людей гипнотические сеансы становятся социальным заказом: им для полноты счастья нужен психологический «костыль». Но внушаемых людей чужая воля зацепит, даже если они начнут внутренне сопротивляться и отчаянно протестовать.Если человек, восприимчивый к гипнозу, попадет в руки нормального мастера, его насторожено-скептическая воинствующая установка сыграет с ним злую шутку. Первым на посту засыпает тот, кто больше остальных таращит глаза, силясь не заснуть.У остальных 75–80 %, которые не слишком поддаются манипуляциям с сознанием, очень многое зависит от установки — хотят ли они «подыгрывать» гипнотизеру.Если человек занимает нейтрально-благожелательную позицию, то при 15–20-минутном расслаблении и бубнении: «Вокруг — южная ночь, руки и ноги теплеют, приятное тепло окутывает тело, в ушах звучит шум прибоя или шелест осенней листвы, вы слышите мой голос и потихоньку засыпаете» — человек действительно может погрузиться в дремоту. А если занять воинствующую, настороженную позицию, никто не убаюкает, считают психотерапевты.Дети гораздо более внушаемы, чем взрослые. Их психика еще не устоялась и не состоялась. И если над взрослым придется поработать, то с ребенком и усилий особых не требуется. Достаточно лишь, условно говоря, показать конфету.По мнению врачей, у детей до пяти-шести лет вообще нет понятия внушаемости: они, как правило, просто подчиняются взрослым. Позже дети становятся внушаемыми. У подростков 13–14 лет вроде бы намечается способность мыслить критически и просеивать безопасные и сомнительные моменты. Однако в трудном возрасте активно включаются и противоположные механизмы: в рискованной ситуации подростки осознают необычность ситуации и возможность каких-то последствий, но при этом рискуют из-за чувства ложного стыда, боязни показаться маленькими. Вопрос «Слабо?» действует беспроигрышно.Хотя законодательство Украины и несовершенно, но им точно определено, что различные варианты психологического исследования и психиатрического осмотра возможны только с разрешения родителей или законных представителей ребенка. У взрослого человека достаточно сформирован барьер сопротивления и критического восприятия внешнего мира, а у ребенка он развит в гораздо меньшей степени, и это может иметь серьезные последствия.Ребенок, которого незаконно подвергли гипнозу, может далеко зайти в измененном сознании. Многие психотерапевты не сомневаются, что в приснопамятном Белом Братстве использовали психотехники. Неслучайно 99 % рекрутантов Братства были подростками 14–18 лет. И последствия для них стали труднообратимыми: полное подчинение воле «учителя» и его ценностям, потеря собственного «я», разрушение ядра личности и зомбирование.Впрочем, незаконное сильное воздействие гипнозом может стать ударом и для впечатлительного взрослого, особенно если душа не совсем здорова. Психотерапевты приравнивают гипноз к психоэмоциональному стрессу, и такое экстремальное воздействие на психику может вполне стать стартовым выстрелом для невротических, а иногда и психических расстройств.В последнее время интернет пестрит заманчивыми предложениями: изучить технику гипноза, чтобы завоевать мир, овладеть любой понравившейся девушкой, подчинить себе кого душа пожелает.По мнению специалистов, обещание научить совращению, управлению людьми должно быть уголовно наказуемым деянием. Этим обязаны заниматься правоохранительные органы. Ну а что касается содержания этой рекламы, то настоящие мастера называют это детским лепетом, кустарно-ремесленнической подделкой.Среди тех, кто может клюнуть на такое предложение — морально нечистоплотные люди. По словам психотерапевтов, как правило, такие люди не слишком отягощаются овладением достаточно сложных техник. Для них легче приобрести монтировку или бейсбольную биту и с их помощью совращать и завоевывать. Однако, судя по всему, самые знаменитые мошенники и аферисты стихийно-эмпирически владели среди прочего и методологией гипнотического воздействия, не исключают специалисты.Если учесть, что методику гипноза легко заполучить, не предъявляя никаких документов, можно предположить, что ею заинтересуются и дети. Мотив заманчив: загипнотизировать вредную учительницу или влюбить в себя красавицу из соседнего подъезда. Но если дитя самостоятельно вздумает штудировать технику гипноза, такое хобби может всерьез деформировать незрелую детскую душу. Желая подчинить себе мир, дети и сами могут стать подопытными кроликами.По мнению психологов, детско-подростковый возраст и без того сложен и характеризуется противоположными свойствами психики — это сочетание впечатлительности, сентиментальности, повышенной эмоциональной чувствительности и немотивированной жесткости. При более-менее гармоничном развитии после подросткового возраста — от 18 до 25 лет — происходит гармонизация черт и наступает равновесие. Слишком раннее обучение психотехнологиям, в том числе введению в гипнотические трансы, чревато односторонним, дисгармоничным развитием — прежде всего превалированием в характере жестокости, стремлением к подчинению окружающих своей воле без каких-либо тормозных морально-этических противовесов. В лучшем случае может сформироваться личность с психопатическим уклоном, а в худшем, самом крайнем варианте — садист и убийца.Если техникой гипноза попытается овладеть психически больной человек — это усугубит его болезнь. К сожалению, многие психически больные люди как раз стремятся овладеть такими методами и, кстати, часто становятся успешными лидерами сект и других неформальных образований, причем легко формируют вокруг себя группы последователей. Кстати, среди «властителей мира» с замашками гипнотизеров немало и шизофреников.Как правило, из гипнотического транса выходят. Во всяком случае, специалистам неизвестны факты, когда из погружения кто-либо не вернулся. Но в параллельном мире можно задержаться. По данным медиков, иногда могут возникать гиперсомнамбулические состояния, которые продолжаются иногда в течение часов или суток.Специалисты предупреждают, что от гипнотического состояния, как и от самогипноза, в том числе медитации, можно заполучить психологическую зависимость. Суть одна: отключиться от внешнего мира и уйти в ирреальный, вымышленный мир. Если это помогает человеку сбросить эмоциональный стресс и вернуть свой ресурс, то по сравнению, например, с водкой — это хорошо, считают психологи. Однако если занятия медитацией превращаются в самоцель и в технику для ухода из реальности на несколько часов — возникает вопрос: а зачем? Некоторые в таком состоянии слышат голоса и с кем-то общаются, но это уже на грани психопатологии.