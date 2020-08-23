В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, в школах оранжевой зоны преподаватели должны носить защитный экран для лица. А обучение в заведениях, которые находятся в красной зоне, будет проходить в онлайн-режиме.

– Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос обязательно, – напомнил во время традиционной августовской педагогической конференции главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. – В классе разрешается быть без масок. Существуют рекомендации, что учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму. Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в оранжевой зоне мы дадим рекомендации учителям надевать защитный прозрачный щиток, который позволяет передавать эмоции, – чтобы не нарушать образовательный процесс.На территориях с красным уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности.– Мы понимаем, что если некоторые школы окажутся в красной зоне, то онлайн-обучение будет введено именно на тот период, пока регион будет находиться в опасной зоне, – уточнил главный санитарный врач.Он также отметил, что на следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются министерства здравоохранения. Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии и тестирования учителей, учеников.– Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций, – сообщил Виктор Ляшко.