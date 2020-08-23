В одном из подразделений «Схід Opera» выявлены несколько подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Все подразделение ушло на самоизоляцию. Домашнего режима придерживаются также люди, которые контактировали с больными.

Речь идет о шести сотрудниках, заболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе театра.– Вынуждены сообщить, что, к сожалению, вирус не обошел стороной и наш театр, – говорят в пресс-службе. – В одном из подразделений театра обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Дирекция «Схід Opera» немедленно предприняла все меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра. Все подразделение, в котором были обнаружены больные коронавирусом, ушло на простой и на самоизоляцию.На домашнем режиме пока находятся также лица, контактировавшие с заболевшими. В театре проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.– Особое внимание мы уделяем тщательной уборке, соблюдению масочного режима, проведению температурного скрининга для всех, кто заходит в здание, – подчеркивают в театре. – Дорогие харьковчане, вирус никуда не делся, поэтому не забывайте, что безопасность и здоровье остаются личной ответственностью каждого.Коронавирус обнаружен еще в одном заведении культуры – в Харьковской научной библиотеке им. Короленко.– Коронавирусом заболел один человек, – уточняет директор библиотеки Валентина Ракитянская. – Никаких симптомов не было, просто небольшой насморк. Но наша сотрудница решила сделать тест, и он подтвердил Covid-19. Мы отправили 12 человек из отдела, где она работает, на самоизоляцию. Они будут находиться дома две недели. Также провели дезинфекцию.Библиотека сейчас открыта для посетителей. В учреждении трижды в день проводят влажную уборку, на всех столах есть санитайзеры, а перед посещением сотрудники и гости проходят температурный скрининг.