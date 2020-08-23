Хочу оформить субсидию. Необходимо указать совокупный семейный доход. Подскажите, что в него входит. Может, мне вообще не стоит этим заниматься? Марина

4 июля вступил в силу Приказ Минсоцполитики «Об утверждении Методики исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг» № 419 от 16.06.2020.В состав семьи получателя социальных услуг, в соответствии с приказом, входят лица, которые совместно с ним проживают, объединены с ним общим бытом, имеют взаимные права и обязанности и связаны браком либо кровным родством или путем усыновления, а также на других основаниях, которые не запрещены законом и не противоречат моральным принципам общества.В совокупный доход семьи входит:– начисленная заработная плата (судейское вознаграждение; денежное обеспечение, другие выплаты, полученные в соответствии с трудовым договором), полученная как по основному месту работы, так и по совместительству;– гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам;– пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке, государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также государственная социальная помощь на уход;– доходы от предпринимательской деятельности и другой независимой профессиональной деятельности, в том числе доходы адвокатов, частных нотариусов, частных исполнителей и доходы от занятий литературной, художественной, музыкальной, артистической и иной творческой деятельностью, а также вознаграждения, выплачиваемые за публичное исполнение произведений (роялти);– пособие по безработице, по временной нетрудоспособности, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям, часть государственной помощи при рождении ребенка, которая выплачивается ежемесячно;– доходы от продажи объектов недвижимого и движимого имущества и доходы от сдачи в аренду (на основании справок ГНС Украины, ее территориальных органов);– суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим на это право, и суммы, которые выплачивались за время вынужденного прогула, в том числе при задержке исполнения решения о восстановлении работника на работе;– дивиденды, доходы от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;– денежные активы (денежные средства, размещенные на депозитных счетах независимо от даты их открытия) и доходы от размещения депозитов;– выигрыши (призы) в лотерею или другие розыгрыши; призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу или участие в любительских спортивных соревнованиях; выигрыши в других азартных играх, не запрещенных законодательством;– наследство;– стипендия (кроме социальной);– другие доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с законодательством.