Лето почти прошло, а с путешествием так и не сложилось? Пора срочно это исправлять. Тем более что на носу длинные выходные в честь главного национального праздника Украины. Cамое время планировать небольшое путешествие по нашей стране, чтобы узнать ее получше.

Черновцы

Шацкие озера, Волынская область

Луцк, Волынская область

Дендропарк «Александрия», Белая Церковь, Киевская область

Букский каньон, Черкасская область

Дендропарк «Софиевка», Умань, Черкасская область

Мигия, Николаевская область

Полтава

В нашей стране множество интересных мест, считают эксперты портала Tripmydream и советуют отклониться от массовых туристических маршрутов.Черновцы — один из красивейших городов Украины. Долгое время он находился в составе Австро-Венгерской империи, и это, конечно же, сказалось на архитектурном облике города. Обязательно сходите на экскурсию в величественный черновицкий университет, прогуляйтесь по историческому центру, выпейте кофе в местном кафе. Черновцы подарят вам только теплые впечатления.Весь полесский колорит можно ощутить в одном заповедном месте — на Шацких озерах, главным достоянием которых является самое большое озеро в Украине Свитязь. Всего несколько дней в окружении густого леса и приозерной тишины, и вы почувствуете полное расслабление, как после посещения какого-нибудь СПА-курорта. Этот живописный уголок славится традиционной кухней, рыбалкой и интересными веломаршрутами. Вокруг озер есть небольшие деревянные отели и уютные базы отдыха, так что проблем с поселением быть не должно.Сначала нужно доехать до Ковеля (в 82 километрах от Шацких озер), а оттуда до озера Свитязь можно добраться автобусом.Луцк — это богатое историческое наследие, завораживающая средневековая атмосфера, чудесная кухня и добрые душевные люди. В городе обязательно нужно посетить легендарный замок Любарта, костел Святых Петра и Павла, лютеранскую кирху, Свято-Покровскую церковь, а также фамильную усадьбу Косачей, где росла выдающаяся писательница Леся Украинка.Среди местных достопримечательностей также дом с химерами — настоящий музей скульптуры под открытым небом. Ну и, конечно, не помешает ознакомиться с гастрокультурой Луцка. Заведение с прекрасной кухней и с доступными ценами можно найти без проблем.На День независимости можно также отправиться в один из прекраснейших дендропарков Украины, который расположен в Белой церкви (90 км от Киева). Над рекой Росью на 400 гектарах среди реликтовых растений вы увидите множество интересных архитектурных сооружений. Скульптуры из белого мрамора, выполненные итальянскими мастерами, изящные колоннады и китайский мостик действительно прекрасны. Парк был создан почти 200 лет назад и до сих пор сохранил атмосферу тех времен.Если захотите погрузиться в историю дендропарка, посетите музей и закажите экскурсию. По территории можно гулять часами, так что захватите с собой еду и покрывало. «Александрия» – отличное место для познавательного отдыха и семейного пикника. График работы летом: с 8.00 до 21.00.В пгт Буки Маньковского района находится необыкновенной красоты каньон. Его образовали скалистые берега реки Горный Тикич, которая течет в протерозойских гранитах, чей возраст насчитывает около двух миллиардов лет. Местный пейзаж удивителен, совершенно нехарактерен для центральной Украины.Это место безупречно для семейного отдыха. Также его обожают альпинисты, скалолазы и байдарочники. Ехать сюда можно как на один день, чтобы полюбоваться природой, так и на несколько, если есть желание отдохнуть с палатками.Добираться удобнее всего на автомобиле. Или можно доехать до Жашкова, а уже оттуда маршруткой или автобусом.Вероятно, на День независимости в Умани будет много народу, но не переживайте: на площади 179 гектаров будет несложно разминуться. Приезжайте сюда, чтобы насладиться красотой природы и творением рук человеческих. Это удивительное место, по которому можно гулять часами.В парке более 3300 видов деревьев и кустов, живописные озера, впечатляющие водопады, гроты, оригинальные беседки, чудесные скульптуры. Что кому потереть, чтобы сбылось желание, и куда пойти, чтобы получить впечатление поярче, подскажут местные экскурсоводы.Детям поездка в «Софиевку» понравится. Маленькие туристы наверняка будут в восторге от плаванья на лодке по подземной реке. График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.Если душа требует приключений, отравляйся на рафтинг в Мигию (ее еще назвают Мигея). Это настоящий горный край среди степей, с бурными порогами и роскошными видами. Многие фирмы возят туда из Киева в туры выходного дня. Специальная подготовка для сплава по Южному Бугу не понадобится. Здесь есть маршруты разной сложности (на некоторые даже берут детей от шести лет в сопровождении взрослых). В каждом рафте с группой находится инструктор, который подробно объясняет, что делать. Приезжай всей семьей. Активный, эмоциональный отдых на воде позволит качественно перезагрузиться.Полтава — зеленый и компактный город с тысячелетней историей. Приезжайте есть галушки, любоваться пейзажами и смотреть знаковые достопримечательности. Посетите Круглую площадь, Корпусный сад, Поле Полтавской битвы, побывайте в краеведческом музее и сфотографируйтесь около знаменитой белой беседки. С холма, на котором она стоит, открывается чудесный вид на город и Крестовоздвиженский монастырь, по грандиозности напоминающий Киево-Печерскую лавру.У города богатое прошлое, уникальная архитектура и неповторимый колорит. День независимости в Полтаве будет особенным.