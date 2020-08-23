Лето почти прошло, а с путешествием так и не сложилось? Пора срочно это исправлять. Тем более что на носу длинные выходные в честь главного национального праздника Украины. Cамое время планировать небольшое путешествие по нашей стране, чтобы узнать ее получше.В нашей стране множество интересных мест, считают эксперты портала Tripmydream и советуют отклониться от массовых туристических маршрутов.
Черновцы
Черновцы — один из красивейших городов Украины. Долгое время он находился в составе Австро-Венгерской империи, и это, конечно же, сказалось на архитектурном облике города. Обязательно сходите на экскурсию в величественный черновицкий университет, прогуляйтесь по историческому центру, выпейте кофе в местном кафе. Черновцы подарят вам только теплые впечатления.
Шацкие озера, Волынская область
Весь полесский колорит можно ощутить в одном заповедном месте — на Шацких озерах, главным достоянием которых является самое большое озеро в Украине Свитязь. Всего несколько дней в окружении густого леса и приозерной тишины, и вы почувствуете полное расслабление, как после посещения какого-нибудь СПА-курорта. Этот живописный уголок славится традиционной кухней, рыбалкой и интересными веломаршрутами. Вокруг озер есть небольшие деревянные отели и уютные базы отдыха, так что проблем с поселением быть не должно.
Сначала нужно доехать до Ковеля (в 82 километрах от Шацких озер), а оттуда до озера Свитязь можно добраться автобусом.
Луцк, Волынская область
Луцк — это богатое историческое наследие, завораживающая средневековая атмосфера, чудесная кухня и добрые душевные люди. В городе обязательно нужно посетить легендарный замок Любарта, костел Святых Петра и Павла, лютеранскую кирху, Свято-Покровскую церковь, а также фамильную усадьбу Косачей, где росла выдающаяся писательница Леся Украинка.
Среди местных достопримечательностей также дом с химерами — настоящий музей скульптуры под открытым небом. Ну и, конечно, не помешает ознакомиться с гастрокультурой Луцка. Заведение с прекрасной кухней и с доступными ценами можно найти без проблем.
Дендропарк «Александрия», Белая Церковь, Киевская область
На День независимости можно также отправиться в один из прекраснейших дендропарков Украины, который расположен в Белой церкви (90 км от Киева). Над рекой Росью на 400 гектарах среди реликтовых растений вы увидите множество интересных архитектурных сооружений. Скульптуры из белого мрамора, выполненные итальянскими мастерами, изящные колоннады и китайский мостик действительно прекрасны. Парк был создан почти 200 лет назад и до сих пор сохранил атмосферу тех времен.
Если захотите погрузиться в историю дендропарка, посетите музей и закажите экскурсию. По территории можно гулять часами, так что захватите с собой еду и покрывало. «Александрия» – отличное место для познавательного отдыха и семейного пикника. График работы летом: с 8.00 до 21.00.
Букский каньон, Черкасская область
В пгт Буки Маньковского района находится необыкновенной красоты каньон. Его образовали скалистые берега реки Горный Тикич, которая течет в протерозойских гранитах, чей возраст насчитывает около двух миллиардов лет. Местный пейзаж удивителен, совершенно нехарактерен для центральной Украины.
Это место безупречно для семейного отдыха. Также его обожают альпинисты, скалолазы и байдарочники. Ехать сюда можно как на один день, чтобы полюбоваться природой, так и на несколько, если есть желание отдохнуть с палатками.
Добираться удобнее всего на автомобиле. Или можно доехать до Жашкова, а уже оттуда маршруткой или автобусом.
Дендропарк «Софиевка», Умань, Черкасская область
Вероятно, на День независимости в Умани будет много народу, но не переживайте: на площади 179 гектаров будет несложно разминуться. Приезжайте сюда, чтобы насладиться красотой природы и творением рук человеческих. Это удивительное место, по которому можно гулять часами.
В парке более 3300 видов деревьев и кустов, живописные озера, впечатляющие водопады, гроты, оригинальные беседки, чудесные скульптуры. Что кому потереть, чтобы сбылось желание, и куда пойти, чтобы получить впечатление поярче, подскажут местные экскурсоводы.
Детям поездка в «Софиевку» понравится. Маленькие туристы наверняка будут в восторге от плаванья на лодке по подземной реке. График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.
Мигия, Николаевская область
Если душа требует приключений, отравляйся на рафтинг в Мигию (ее еще назвают Мигея). Это настоящий горный край среди степей, с бурными порогами и роскошными видами. Многие фирмы возят туда из Киева в туры выходного дня. Специальная подготовка для сплава по Южному Бугу не понадобится. Здесь есть маршруты разной сложности (на некоторые даже берут детей от шести лет в сопровождении взрослых). В каждом рафте с группой находится инструктор, который подробно объясняет, что делать. Приезжай всей семьей. Активный, эмоциональный отдых на воде позволит качественно перезагрузиться.
Полтава
Полтава — зеленый и компактный город с тысячелетней историей. Приезжайте есть галушки, любоваться пейзажами и смотреть знаковые достопримечательности. Посетите Круглую площадь, Корпусный сад, Поле Полтавской битвы, побывайте в краеведческом музее и сфотографируйтесь около знаменитой белой беседки. С холма, на котором она стоит, открывается чудесный вид на город и Крестовоздвиженский монастырь, по грандиозности напоминающий Киево-Печерскую лавру.
У города богатое прошлое, уникальная архитектура и неповторимый колорит. День независимости в Полтаве будет особенным.