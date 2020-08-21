Кому назначается помощь как одинокой матери? Могу ли я рассчитывать на пособие, если проживаю с отцом ребенка, но не состою с ним в официальном браке? Какие документы необходимо собрать, чтобы получать эти выплаты? Светлана

Как разъяснили в Минсоцполитики, право на пособие на детей одиноким матерям имеют:– одинокие, то есть не состоящие в браке, матери;– одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении о усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;– мать или отец детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию по потере кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».Женщина, имеющая детей от человека, с которым она не находилась и не находится в зарегистрированном браке, но с которым ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи, установленной одиноким матерям на детей, не имеет. При регистрации этой женщиной брака с человеком, от которого она имеет детей, помощь на детей, рожденных от него, не назначается.Для назначения пособия на детей одиноким матерям представляются следующие документы:– заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;– декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, которая составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;– справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;– выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка или справка о рождении, выданная исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) совета, с указанием основания для внесения сведений об отце ребенка в актовую запись о рождении ребенка в соответствии с абзацем первым части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или выданный компетентным органом иностранного государства документ о рождении, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии легализации такого документа в установленном законодательством порядке;– копия свидетельства о рождении ребенка.Усыновители подают также копию решения об усыновлении.