В результате аварии погиб 21-летний парень.

17 августа около 22:00 автомобиль «Volkswagen» двигался по окружной дороге возле перекрестка с проспектом Московским, где на большой скорости сбил человека, который скончался от полученных травм.Как рассказали в главке, 18-летний водитель сейчас находится под арестом в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).Для выяснения всех обстоятельств аварии, в полиции просят всех свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю майору полиции Мокрожицкому Сергею Игоревичу или по телефону: 0678112489