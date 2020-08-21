Утром в районе выезда из Харькова в сторону Песочина, на улице Полтавский шлях был насмерть сбит пешеход.

Трагедия произошла в 4:50 утра на улице Полтавский Шлях. Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля «Renault Мaster» двигался со стороны улицы Холодногорской в направлении улицы Красная Аллея и сбил мужчину, которому на вид 45-50 лет. 4Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины, чья личность на данный момент устанавливается."По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства аварии", - рассказали в главке.