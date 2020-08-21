Читайте также БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Лента новостей В Изюме пожарные спасли двух людей из смертельной ловушки 08:07 В полиции рассказали подробности смертельной аварии на Полтавском Шляхе 21.08.2020 Служба судебной охраны отметила годовщину создания (видео) 21.08.2020 Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Харькове 21.08.2020 Харьковская область - худшая в рейтинге доставки учебников в школы 21.08.2020 В Украине больше тысячи долларов в месяц получают единицы 21.08.2020 Стало известно, где в Харькове запретят проезд и парковку в День города 21.08.2020