21 августа в 13:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке в городе Изюм.

Прибыв на место пожара спасатели обнаружили, что горел балкон квартиры на втором этаже, а также задымление лестничной клетки дома и жилой квартиры, где горел балкон."При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в данной квартире обнаружены двое ее жителей, которые не могли самостоятельно преодолеть задымленную зону. Спасатели немедленно приняли меры по спасению 47-летней женщины и ее 22-летнего сына. Благодаря оперативным действиям пожарных люди не понесли никаких травм. Кроме того, этажом выше находились еще две женщины, которым спасатели также помогли эвакуироваться наружу", - рассказали в пресс-службе ГСЧСПлощадь пожара составляла около 6 кв.м. На балконе горели домашние вещи. В 13:13 огонь был локализован, а в 13:53 полностью ликвидирован.Причина возникновения пожара устанавливается.