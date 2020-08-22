Жительница Горловки оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, злоумышленница лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства. После этого женщина доставляла их в оккупированные районы, в том числе и через территорию РФ.Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что среди заказчиков «услуги» были участники незаконных вооруженных формирований.Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Она попыталась пересечь госграницу с наличными почти 750 000 в гривневом эквиваленте и банковскими картами.