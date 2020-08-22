Прибывшая на место вызова бригада обнаружила ребенка без признаков жизни, однако медикам удалось реанимировать малыша.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 21 августа на службу "103" поступил вызов из города Южное, Харьковского района о том, что двухлетний ребенок находится без сознания.По приезду на место вызова бригада ЭМП №505 обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни и начала проводить сердечно-легочную реанимацию, благодаря которой сердечный ритм у малыша был восстановлен.Позже на место приехала еще одна бригада №303, которые продолжили проводить реанимационные мероприятия и госпитализировали ребенка в больницу вместе с матерью.