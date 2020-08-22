Более строгие ограничения будут действовать в Харькове, Богодуховском и Первомайском районах.

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 10 кв. метров и не более 220 человек;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц;

посещение учебных заведений более 20 человек, кроме дошкольных, средних, художественных и внешкольного образования;

плановые госпитализации, кроме срочных;

деятельность спортивных залов, если на 1 человека предусмотрено менее 10 кв. метров;

прием новых смен в детские лагеря;

перевозка пассажиров в количестве более чем 50% сидячих мест;

в музеях и библиотеках - не более одного человека на 10 кв. метров;

в ТРЦ и учреждениях обслуживания - не более одного посетителя на 10 кв. метров;

деятельность заведений питания при наполненности более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.