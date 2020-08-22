Городские власти предупредили горожан об изменениях работы транспорта 23 августа.

С 7:00 до 9:00 23 августа будет ограничено движение и парковка транспорта по Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы в Лесопарке.

С 7:00 до 10:00 23 августа будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

С 7:00 до 13:00 23 августа будет ограничено парковки автомобилей на пл. Конституции, на участке от ул. Пушкинской до пл. Павловской (со стороны Дворца Труда). Также в это время будет ограничено парковки на ул. Пушкинской, на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтовской.

С 9:00 до 11:00 23 августа будет запрещена парковка на пл. Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского.

№65е, 296э (при движении в сторону Лесопарка): осуществлять разворот на пл. Свободы с выездом на ул. Тринклера, затем - правый поворот на пр. Независимости и далее по маршруту;

278: спуск Клочковской - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Свободы - ул. Тринклера - пр. Независимости и далее по маршруту.

№ 2А: пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - станция метро "Научная";

№ 2Б: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции;

№ 17: ул. Рудика - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции;

№ 18 Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки станция метро "Научная";

№ 12 не ходит.

Также с 7:00 до 10:00 23 августа сменят маршрут следующие автобусы:Кроме того, с 7:00 до 10:00 23 августа будет запрещено движение троллейбусов и трамваев по проспекту Независимости.На этот период транспорт будет курсировать так:Движение транспорта на 4 дня ограничат переулком Банным.На этот период автобус №304 осуществлять объезд закрытого участка по маршруту: пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.