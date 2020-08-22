Сотрудниками Шевченковского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летнего Александра Каплуненко, который 22 августа самовольно покинул больницу.

рост около 150 см, худощавого телосложения, смуглый. Волосы короткие, русые.в темно-фиолетовую футболку с надписями и полосами, шорты темного цвета, на правой руке резиновый браслет.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Шевченковский отдел полиции по телефонам:или иным доступным способом.