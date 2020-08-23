Среди пострадавших - пятеро детей.

Как сообщает пресс-служба главка, авария произошла 22 августа на автодороге "Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка" вблизи села Яковенково Балаклейского района.Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Москвич" ехал со стороны села Волохов Яр Чугуевского района в направлении города Балаклея. При выполнении обгона грузовика водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "TATA", который в это время стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.В результате ДТП в Балаклейскую центральную районную больницу с телесными повреждениями были доставлены семеро пассажиров автомобиля "Москвич": 37-летний мужчина, 34-летняя женщина и пятеро детей - 5-летняя девочка и четверо мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет.После оказания медицинской помощи пострадавшие в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.