Женщина заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.

21 августа в Люботинское отделение полиции обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района, которая рассказала, что ее сосед ранил ее ножом в шею."Сотрудники полиции установили, что в то утро 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля он увидел свою соседку и пошел за ней. Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес ей удар ножом в шею и скрылся", - сообщили в пресс-службе главка.Сейчас подозреваемый задержан и ему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство. Если вина подростка будет доказана, ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.