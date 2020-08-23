В аварии погибла 61-летняя женщина.

Как рассказали в главке, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Ландау поступило в полицию 22 августа около 20:40.На месте работники полиции предварительно выяснили, что 56-летний водитель автомобиля «Infiniti» двигался от проспекта Юбилейного к улице Салтовское шоссе и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского районного отделения полиции. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.