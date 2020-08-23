В квартире находились трое взрослых, которые даже не пытались потушить возгорание.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, 22 августа в 18:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на первом этаже жилого 9-этажного дома на улице Гвардейцев Широнинцев. В Службу спасения звонили жители соседних квартир, которые почувствовали сильный запах дыма.Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на балконе квартиры тлели домашние вещи. Дверь на балкон была открыта, поэтому дым почти полностью заполнил трехкомнатную квартиру. В это время в помещении находилось трое взрослых и двое детей."Жители квартиры вообще не пытались потушить тление и проветрить комнату от дыма. Спасатели с помощью подручных средств сразу ликвидировали возгорание. Двух детей: мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в детскую больницу №1 с подозрением на отравление угарным газом", - сообщили в ведомстве.