В школах Харьковской области не будут проводить торжественные линейки, которые традиционно организовывали 1 сентября.

Линейки не рекомендовало проводить Министерство образования, и эту информацию довели до сведения руководства школ, сообщает пресс-служба ХОГА.Напомним, чиновники Минобразования рекомендуют школам отпраздновать начало учебного года 1 сентября в рамках класса.– Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий, – отметила замминистра образования и науки Любомира Мандзий.По ее словам, формат встреч и проведение 1 сентября могут определить в каждой школе индивидуально.– Это может быть празднование в пределах класса, поскольку там все же меньше людей, – добавила замминистра.Она уточнила, что во время передвижения по школе все должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.– Во время проведения занятий маску можно не использовать… Мы рекомендуем по возможности проводить занятия по отдельным предметам на открытом воздухе, – сказала Любомира Мандзий.