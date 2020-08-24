После получения многочисленных жалоб клиентов банков на «ложное» СМС-информирование об остатке средств на счете Национальный банк Украины решил ввести новые требования к банкам по кредитным лимитам.
В чем суть проблемы
Банки зачастую присылают клиентам сообщения об остатке на счете с учетом не только собственных средств физлица, но и средств кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько на самом деле денег осталось на счете и могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого, говорят в пресс-службе НБУ.
– Представим ситуацию: в день выплаты зарплаты вам поступает СМС-сообщение, в котором указано, что на вашем счете 20 тысяч гривен. Вы ожидали увидеть меньшую сумму – около 15 тысяч, ведь именно такова ваша зарплата. Поскольку сумма больше, вы думаете, что получили дополнительный бонус, и решаете, например, приобрести новый смартфон, поскольку теперь суммы на счете достаточно. Однако через некоторое время на ваш – уже новый – телефон приходит еще одно сообщение от банка о минусовом балансе вашего счета, — поясняют в пресс-службе.
Причиной возникновения подобных недоразумений может быть установление банком кредитного лимита клиенту без информирования его об этом. В результате человек может, сам того не осознавая, воспользоваться кредитными средствами, после чего будет обязан погасить не только сумму задолженности, но и уплатить комиссию и проценты.
Что изменится с 1 сентября
С 1 сентября вступят в силу требования регулятора к раскрытию банками полной информации об услугах в рекламе и на их сайтах.
Банки будут обязаны:
– четко информировать клиентов в СМС-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или по электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита по его карте;
– своевременно сообщать клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем СМС-информирования или по другим каналам коммуникации, которые выбрал клиент;
– информировать о минимальном и максимальном размере кредитных средств, которые могут быть предоставлены клиенту во временное пользование, а также о порядке его изменения.
Такие требования предусмотрены постановлением НБУ №62 от 14 мая 2020 года «Об утверждении изменений в положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам». Документ вступит в силу с 1 сентября.
Банки должны давать полную информацию
Нацбанк разработал проект положения о дополнительных требованиях к раскрытию банками информации в кредитных и депозитных договорах. В договорах банки должны будут обеспечить надлежащее раскрытие информации о финансовых услугах.
– Главная цель новых требований – потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязанности, – отмечают в пресс-службе НБУ.
Договор должен содержать:
– полную и понятную информацию об услуге;
– основные характеристики услуги;
– порядок внесения изменений в тарифы;
– перечень дополнительных услуг;
– информацию о правах клиента и его обязанностях;
– информацию о последствиях невыполнения условий договора.
В НБУ подчеркивают, что граждане часто обращаются с жалобами на следующие проблемы во взаимоотношениях с банками:
– замалчивание прав клиента (например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в договор);
– нераскрытие информации о последствиях невыполнения условий договора;
– определение банком по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.
Продолжается обсуждение нового положения
Согласно новому положению договоры о предоставлении финансовых услуг (кредитные и депозитные) должны будут содержать унифицированное описание таких услуг для лучшего понимания потребителями.
Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать следующую информацию:
– о виде вклада;
– о сроке действия договора;
– о дате возврата средств;
– о праве продлить срок вклада;
– о размере предложенных процентов;
– о порядке их выплаты.
Кредитный договор должен будет содержать такую информацию:
– об условиях, при которых возможно изменение процентной ставки;
– информацию о расходах на дополнительные услуги;
– ссылки на все тарифы и комиссии, подлежащих уплате.
Кроме того, НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. Среди них:
– условия, ограничивающие возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;
– позволяющие банку менять условия предоставления услуг и тарифы без предварительного уведомления клиента;
– дающие право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги.
Проект положения о дополнительных требованиях к депозитным и кредитным договорам вынесен регулятором на обсуждение, которое продлится до 20 сентября.
В едином формате
Напомним, с 1 сентября все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на своих сайтах в едином формате. Прежде всего банки обязаны указывать:
– реальную процентную ставку по кредиту;
– наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента;
– срок услуги;
– ориентировочную общую стоимость кредита;
– периодичность погашения кредита;
– предупреждать о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту;
– раскрывать условия досрочного снятия денег с депозита.