После получения многочисленных жалоб клиентов банков на «ложное» СМС-информирование об остатке средств на счете Национальный банк Украины решил ввести новые требования к банкам по кредитным лимитам.

В чем суть проблемы

Что изменится с 1 сентября

Банки должны давать полную информацию

В едином формате

Банки зачастую присылают клиентам сообщения об остатке на счете с учетом не только собственных средств физлица, но и средств кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько на самом деле денег осталось на счете и могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого, говорят в пресс-службе НБУ.– Представим ситуацию: в день выплаты зарплаты вам поступает СМС-сообщение, в котором указано, что на вашем счете 20 тысяч гривен. Вы ожидали увидеть меньшую сумму – около 15 тысяч, ведь именно такова ваша зарплата. Поскольку сумма больше, вы думаете, что получили дополнительный бонус, и решаете, например, приобрести новый смартфон, поскольку теперь суммы на счете достаточно. Однако через некоторое время на ваш – уже новый – телефон приходит еще одно сообщение от банка о минусовом балансе вашего счета, — поясняют в пресс-службе.Причиной возникновения подобных недоразумений может быть установление банком кредитного лимита клиенту без информирования его об этом. В результате человек может, сам того не осознавая, воспользоваться кредитными средствами, после чего будет обязан погасить не только сумму задолженности, но и уплатить комиссию и проценты.С 1 сентября вступят в силу требования регулятора к раскрытию банками полной информации об услугах в рекламе и на их сайтах.Банки будут обязаны:– четко информировать клиентов в СМС-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или по электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита по его карте;– своевременно сообщать клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем СМС-информирования или по другим каналам коммуникации, которые выбрал клиент;– информировать о минимальном и максимальном размере кредитных средств, которые могут быть предоставлены клиенту во временное пользование, а также о порядке его изменения.Такие требования предусмотрены постановлением НБУ №62 от 14 мая 2020 года «Об утверждении изменений в положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам». Документ вступит в силу с 1 сентября.Нацбанк разработал проект положения о дополнительных требованиях к раскрытию банками информации в кредитных и депозитных договорах. В договорах банки должны будут обеспечить надлежащее раскрытие информации о финансовых услугах.– Главная цель новых требований – потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязанности, – отмечают в пресс-службе НБУ.Договор должен содержать:– полную и понятную информацию об услуге;– основные характеристики услуги;– порядок внесения изменений в тарифы;– перечень дополнительных услуг;– информацию о правах клиента и его обязанностях;– информацию о последствиях невыполнения условий договора.В НБУ подчеркивают, что граждане часто обращаются с жалобами на следующие проблемы во взаимоотношениях с банками:– замалчивание прав клиента (например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в договор);– нераскрытие информации о последствиях невыполнения условий договора;– определение банком по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.Продолжается обсуждение нового положенияСогласно новому положению договоры о предоставлении финансовых услуг (кредитные и депозитные) должны будут содержать унифицированное описание таких услуг для лучшего понимания потребителями.Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать следующую информацию:– о виде вклада;– о сроке действия договора;– о дате возврата средств;– о праве продлить срок вклада;– о размере предложенных процентов;– о порядке их выплаты.Кредитный договор должен будет содержать такую информацию:– об условиях, при которых возможно изменение процентной ставки;– информацию о расходах на дополнительные услуги;– ссылки на все тарифы и комиссии, подлежащих уплате.Кроме того, НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. Среди них:– условия, ограничивающие возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;– позволяющие банку менять условия предоставления услуг и тарифы без предварительного уведомления клиента;– дающие право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги.Проект положения о дополнительных требованиях к депозитным и кредитным договорам вынесен регулятором на обсуждение, которое продлится до 20 сентября.Напомним, с 1 сентября все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на своих сайтах в едином формате. Прежде всего банки обязаны указывать:– реальную процентную ставку по кредиту;– наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента;– срок услуги;– ориентировочную общую стоимость кредита;– периодичность погашения кредита;– предупреждать о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту;– раскрывать условия досрочного снятия денег с депозита.