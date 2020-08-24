Лето катится к закату – до начала школьных занятий осталось совсем немного. Чтобы в последние августовские дни родители не хватались за голову: во что обуть ребенка, где купить форму, какой портфель предпочесть – выбором школьной экипировки стоит заняться заранее.

За школьной формой специалисты рекомендуют родителям отправляться вместе с детьми – чтобы сюрприз не обернулся для ребенка горьким разочарованием, если обнова окажется «немодного» фасона или «ужасного» цвета.Если цвет и фасон – дело вкуса (если в школе не введена единая форма), то есть еще ряд требований к одежде для школьников, которые обязательно нужно учесть при выборе. Главное правило – минимум синтетики, максимум удобства. Школьная форма должна хорошо пропускать воздух, впитывать пот, легко стираться и гладиться. Лучше всего это обеспечивают натуральные ткани – такие, как хлопок, лен, шерсть. Чтобы изделие не слишком мялось при носке и сохраняло нормальный вид после стирки, в материал часто добавляют синтетические волокна. Однако чем их больше, тем сильнее одежда будет электризоваться, хуже пропускать воздух и тем выше вероятность, что у ребенка разовьется аллергия. Поэтому в рубашках доля синтетики не должна превышать 40%, а в костюмах – 67%.По словам экспертов, на украинском рынке широко представлены импортные товары – детские костюмы из Китая, Турции и Польши. Однако далеко не все они могут называться школьной формой. Иногда на этикетке указано «детский костюм». Это позволяет импортеру или производителю игнорировать жесткие требования, предъявляемые к школьной одежде.При выборе формы специалисты рекомендует, прежде всего, обращать внимание на то, как она скроена. При покупке обязательно проверяйте качество швов, обработку срезов на ткани, прочность пуговиц и застежек, молний. Школьная форма должна быть удобной в носке, достаточно просторной, чтобы не стеснять движений, легкой, не слишком теплой, а также мягкой, то есть не колоться и не «кусаться».Также следует изучить на ярлыке значки-рекомендации по уходу за изделием. Если указана только химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, поскольку химические вещества могут быть вредными для здоровья школьника, который проволдит в этом костюме почти целый день. Если ткань запрещено гладить и стирать, одежда точно синтетическая.Не забудьте проверить наличие документов, подтверждающих качество и безопасность детских товаров.Вернуть в магазин или поменять школьную форму можно согласно действующему законодательству в течение двух недель. Для этого нужно иметь при себе чек и изделие со всеми ценниками и этикетками.