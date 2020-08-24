Три недели назад мне в ногу вцепился мой кот, но глубокие царапины до сих пор не заживают и даже начали гноиться. Почему кошачьи царапины такие болезненные и чем их лучше обрабатывать? Нина Васильевна

Кошачьи царапины заживают долго и болезненно, так как на когтях кошек всегда «прописаны» два возбудителя инфекции. Сами «хозяева» инфекций к ним равнодушны, зато человека легко заражают.Для кошек это нормальная флора, а для людей она небезопасна, говорят специалисты Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины». Часто царапина инфицируется не только этими микроорганизмами: к ним может присоседиться и любая другая инфекция. Кроме того, в течение двух недель после инфицирования может возникнуть воспалительная реакция лимфатических узлов. Такое явление называется болезнью кошачьей царапины и наблюдается чаще всего у детей. Хотя в целом последствия царапины зависят от многих факторов, в том числе и от иммунитета ребенка. Заболевание проходит само, но иногда может возникнуть и необходимость применения антибиотиков.Если вовремя не обеззаразить ранку, возможны тяжелые последствия, вплоть до сепсиса. Во избежание серьезных проблем со здоровьем врачи рекомендуют сразу после инцидента с кошкой обработать царапину перекисью водорода, а потом йодом или зеленкой. Позже царапину хорошо бы все-таки намазать мазью с содержанием антибиотиков. При осложнениях стоит обратиться к врачу.