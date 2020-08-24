Фантастические фильмы позволяют путешествовать по невиданным мирам, заглядывать в будущее, знакомиться с мифическими существами и даже создавать альтернативную историю. Возможно, поэтому все хорошие фантастические фильмы киноманы успели засмотреть до дыр.

«Не отпускай меня»

«ПиКей»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Город героев»

«Голос монстра»

«Робот по имени Чаппи»

Если вы по какой-то причине пропустили эти кинокартины, эксперты Tripmydream советуют наверстать упущенное.Великобритания, США, фантастическая драма, 2010 г.Перед зрителями предстает антиутопическая вымышленная реальность ХХ века. В этой версии мира люди научились продлевать срок своей жизни и излечиваться от болезней, выращивая идентичных клонов, которые служат живыми донорами органов. Главные герои ленты – трое друзей Кэти, Томми и Рут – являются такими клонами. С рождения они воспитывались в специальном интернате. Позже их пути разошлись, но однажды им суждено снова встретиться.Лента является экранизацией романа нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро.Индия, фантастическая мелодрама, комедия, 2014 г.Земляне занимались своими праздными делами и не видели в этом дне ничего необычного. Но именно эту дату выбрал чудаковатый инопланетянин по имени ПиКей, который выглядит точно, как человек. Появившись в Раджастане, пришелец тут же испытал на себе индийское «гостеприимство» – у него украли ключ-маячок, тем самым лишив возможности вернуться на родную планету. Потерянный ПиКей долго скитался по Индии, пока наконец не познакомился с разочаровавшейся в любви журналистке по имени Джагга, которая приняла его за сумасшедшего. Ей предстоит убедиться в правдивости его слов, а также стать частью целого ряда нелепых приключений.В мировом прокате лента собрала более семи миллиардов рупий, обеспечив себе первое место среди самых прибыльных фильмов в истории Болливуда.США, Великобритания, фантастическая драма, детектив, 2017 г.Дени Вильнев бесстрашно взялся за сиквел культового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и не подвел его поклонников – новая картина вышла масштабной, философской и пугающе красивой. Зритель снова получил возможность побывать в футуристическом мире, где бок о бок с человеком существуют биороботы – репликанты. Они призваны лишь выполнять заданные создателями функции, но разум репликантов настолько развит, что нередко они задумываются о своем предназначении. Репликант Кей является полицейским, чья основная задача – как раз поиск и ликвидация взбунтовавшихся репликантов. Приехав на одно из заданий, он сталкивается с необъяснимой находкой, которая может в корне изменить взаимоотношения людей и искусственных созданий.Лента была награждена премией «Оскар» за лучшую работу оператора и лучшие визуальные эффекты.США, фантастический мультфильм, 2014 г.Гениальный подросток Хиро Хамада живет в мире недалекого будущего. Он увлекается боями роботов и собственноручно создает модели для состязаний. Он хочет во всем быть похожим на своего брата Тадаши, который уже успел поступить в университет. Объединив усилия, братья изобретают нечто удивительное – крошечных роботов, способных примагничиваться друг к другу и обретать любые формы. Микроботы вызывают живой интерес у множества людей, причем не все из них имеют хорошие намерения, потому Хиро и Тадаши отказываются их продавать.На церемонии награждения премией «Оскар» проект был отмечен как лучший полнометражный анимационный фильм года.Великобритания, Испания, США, фантастическая драма, 2016 г.На мальчишку по имени Коннор одновременно свалилось много горестей. У его матери – онкологическое заболевание, и она практически не имеет шансов выжить. Отец тем временем обзавелся новой семьей, в которой, кажется, нет места старшему отпрыску, а в школе героя ждут жестокие издевки одноклассников. Много ночей подряд мальчику не удается спокойно выспаться. В его снах то и дело оживает огромное тисовое дерево, принимающее обличье фантастического монстра. Но несмотря на свой грозный вид, монстр показывает и рассказывает Коннору те вещи, которые помогают ему пережить боль утраты и необходимость преждевременно повзрослеть.Сценаристом фильма выступил писатель Патрик Несс. Лента является экранизацией его собственного одноименного романа, увидевшего свет в 2011 году.ЮАР, США, фантастический боевик, 2015 г.Когда уровень преступности в Йоханнесбурге достиг невероятного уровня, правительство решило пойти на беспрецедентные меры – поставить на защиту горожан дроидов-полицейских, разработанных талантливым ученым Деоном Уилсоном. Дома Уилсон параллельно работает над своим тайным проектом – искусственным интеллектом, целиком повторяющим человеческий. Поскольку корпорация не нуждается в роботах, способных иметь эмоции, характер и настроение, изобретателю отказывают в возможности опробовать разработку на одном из существующих роботов. Во время попытки похитить списанного робота Деона захватывает в плен банда мелких гангстеров. Они считают машину удачным пополнением для своей команды и заставляют Уилсона установить роботу новое программное обеспечение. Так, в их руках оказывается почти человек, заключенный в крепкое железное тело, которого нужно воспитывать и обучать.Роли пары гангстеров в фильме сыграли участники хип-хоп группы их ЮАР Die Antwoord.