Ребенка нашли на территории Южного вокзала.

22 августа полицию поступило сообщение от работника одного из районных больниц о том, что 12-летний парень самовольно покинул медучреждение. В результате поисковых мероприятий сотрудники Шевченковского отдела полиции утром нашли парня на территории Южного вокзала Харькова.Как рассказали в полиции, парень живет с бабушкой в ​​Балаклейском районе и неоднократно сбегал из дома.Сотрудники Шевченковского отдела полиции доставили ребенка к месту жительства. С парнем и его бабушкой проведена профилактическая беседа.