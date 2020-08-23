Ребенка нашли на территории Южного вокзала.

22 августа полицию поступило сообщение от работника одного из районных больниц о том, что 12-летний парень самовольно покинул медучреждение. В результате поисковых мероприятий сотрудники Шевченковского отдела полиции утром нашли парня на территории Южного вокзала Харькова.

Как рассказали в полиции, парень живет с бабушкой в ​​Балаклейском районе и неоднократно сбегал из дома.

Сотрудники Шевченковского отдела полиции доставили ребенка к месту жительства. С парнем и его бабушкой проведена профилактическая беседа.


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