В службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о статистике выездов пожарных за неделю.

По данным ГСЧС, с 17 по 24 августа пожарные области совершили 197 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 26 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 21 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 16 - на дежурство, 89 - другие выезды."В результате одного из пожаров один человек получил травмы. Оперативными действиями спасателей удалось спасти жизнь двум людям и эвакуировать из опасных зон еще семерых", - рассказали в ведомстве.Кроме того, пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС 21 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 383 боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 63 артснаряда, 17 минометных мин, 2 гранаты и 300 патронов.