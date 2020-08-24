24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости государства. Праздник отмечают ежегодно в один и тот же день, он является официальным государственным выходным.

24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами. Тем не менее в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства и АТО.