События ДТП в районе рынка Барабашово заблокировало движение трамваев Вечерний Харьков 11:06 672 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. Читайте также В лабораторном центре уточнили суточную статистику COVID-19 по Харьковской области В части Харькова на сутки отключат воду (список адресов) С сегодняшнего дня часть Харькова и области находятся в «оранжевой» зоне карантина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В лабораторном центре уточнили суточную статистику COVID-19 по Харьковской области События 11:48 Лента новостей Почему кошачьи царапины долго заживают 14:26 Одежду для школы лучше выбирать вместе с ребенком 12:41 В лабораторном центре уточнили суточную статистику COVID-19 по Харьковской области 11:48 В части Харькова на сутки отключат воду (список адресов) 11:45 С сегодняшнего дня часть Харькова и области находятся в «оранжевой» зоне карантина 11:31 ДТП в районе рынка Барабашово заблокировало движение трамваев 11:06 Как не запутаться с кредитным лимитом 11:05