Повышенные карантинные ограничения будут действовать в Харькове, Богодуховском и Первомайском районах.Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 августа.
В «оранжевой» зоне действуют все карантинные ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также дополнительные запреты:
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 10 кв. метров и не более 220 человек;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц;
- посещение учебных заведений более 20 человек, кроме дошкольных, средних, художественных и внешкольного образования;
- плановые госпитализации, кроме срочных;
- деятельность спортивных залов, если на 1 человека предусмотрено менее 10 кв. метров;
- прием новых смен в детские лагеря;
- перевозка пассажиров в количестве более чем 50% сидячих мест;
- в музеях и библиотеках - не более одного человека на 10 кв. метров;
- в ТРЦ и учреждениях обслуживания - не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- деятельность заведений питания при наполненности более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.