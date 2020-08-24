В результате аварии один из водителей получил серьезные травмы.

24 августа в 6:47 на Полтавском шоссе в поселке Песочин произошла авария с участием автомобилей «Skoda», «Nissan», «Mercedes-Benz» и «Daewoo Lanos».Как рассказали в полиции, причиной ДТП стало то, что 33-летний водитель автомобиля «Nissan» не остановился на красный сигнал светофора и на скорости въехал в автомобиль «Daewoo Lanos», который в свою очередь столкнулся с остановившимися впереди транспортными средствами.По данным правоохранителей, водитель «Nissan» на момент аварии находился в нетрезвом состоянии.В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил 33-летний водитель «Daewoo Lanos».