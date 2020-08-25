Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать жителя квартиры, где произошло возгорание.

24 августа в 20:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры пятиэтажного жилого дома на улице Культуры."К месту происшествия сразу прибыли четыре оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На момент их прибытия огнем были охвачены облицовка балкона и домашние вещи. Во время ликвидации пожара с задымленной квартиры пожарные эвакуировали мужчину", - рассказали в ГСЧС.В 21:09 пожар был локализован, а в 23:04 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.