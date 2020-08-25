Строительство одного из самых ожидаемых проектов в стране - современного онкологического центра началось в декабре 2018 года. Однако с приходом нового руководства проект был фактически заморожен.

Как известно, о планах построить онкоцентр Светличная сообщила еще в начале 2018 года после рабочей поездки в ныне действующий онкологический центр. Плачевное состояние, как зданий, так и оборудования в центре, обслуживающем Харьковскую и прилегающие области стало решающим в принятии этого решения.Позже инициатива была поддержана на сессии областного совета и посолом Европейского Союза Хьюгом Мингарелли, который на совместном брифинге со Светличной заверил в поддержке проекта европейскими институциями.Проект включал в себя не только постройку нового лечебного центра, но и ряд инициатив по обеспечению важными лекарствами.Сегодня же на месте строительства важнейшего объекта лишь поросшая травой и кустами стройплощадка, которая не видела рабочих уже более восьми месяцев.Строительство остановили из-за нехватки средств, что стало предметом жесткой критики в адрес сегодняшнего руководства области, которая забыла про один из самых важных проектов не только региона, но и страны, не включив его даже в программу "Большого строительства".Что делать с таким серьезным проектом и где брать финансирование в руководстве областной администрации не знают, поэтому планируют просить помощи у президента, чтобы разделить с Зеленским ответственность за проваленный проект.