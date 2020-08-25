Пожар произошел ночью в Московском районе Харькова.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 25 августа в 3:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Маршала Батицкого.Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в комнате квартиры на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи. Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать жителей верхних. А для спасения еще троих, среди которых трехлетний ребенок, понадобилась помощь пожарных. Им вызвали "скорую", которая госпитализировала малыша с отравлением угарным газом.Во время тушения пожара в квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1979 года рождения.Спустя час после вызова пожар был окончательно ликвидирован.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.