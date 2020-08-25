События Харьковские полицейские проводят рейд на пешеходов-нарушителей (видео) Вечерний Харьков 10:42 459 Правоохранители выявляют пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенном месте. Читайте также Харьковчане жалуются на вонь от Коксохима В Харьковской области полиция задержала мужчину который чуть не убил сына В Харькове на проспекте Науки произошло ДТП БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчане жалуются на вонь от Коксохима События 15:00 Лента новостей Харьковчане жалуются на вонь от Коксохима 15:00 Объявлен конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины 14:52 В Харьковской области полиция задержала мужчину который чуть не убил сына 14:24 В Харькове на проспекте Науки произошло ДТП 14:16 Харьковчане приняли участие в Межконтинентальном заплыве 14:12 Почему яркие футболки опасны для здоровья 13:54 Тяжелое ДТП под Харьковом – есть погибший (фото) 13:32