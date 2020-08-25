Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщили в прокуратуре досудебным расследованием установлено, что в 2013 году мужчины распивали алкогольные напитки на берегу реки Уды. Во время «застолья» между гражданами произошел конфликт, который привел к трагедии: двое мужчин, нанося многочисленные удары кирпичом по голове собутыльника, что стало причиной его гибели.Кроме того, в 2020 году обвиняемые решили завладеть мобильным телефоном своей знакомой. Мужчины напали на женщину и, используя приемы удушения и стекло разбитой бутылки, убили ее, после чего завладели ее мобильным телефоном и денежными средствами.Через несколько дней, при попытке полицейских проверить их личные документы, мужчины попытались скрыться от правоохранителей. Когда полицейские догнали беглецов, злоумышленники начали отталкивать их, хватая за одежду и всячески оказывать сопротивление.Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишения свободы с конфискацией имущества.