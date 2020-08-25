С 1 сентября из-за пандемии коронавируса в школах вводятся противоэпидемические меры. Как именно должны себя вести школьники рассказал 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут позволять без использования масок или респираторов.В "оранжевой зоне" преподаватели будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию.Если у ученика обнаружат коронавирус, то на самоизоляцию отправят весь клас.На входе в школах должны быть установлены дозаторы и антисептики. При этом дети обязаны мыть руки после каждого урока.