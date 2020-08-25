Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как рассказал чиновник, правила для работы учебных заведений будет распространяться на всю страну и отличатся в зависимости от зоны карантина:- ученики 1-4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и распираторов;- в "оранжевой зоне" учителя будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию;- весь класс пойдет на самоизоляцию, если у кого-то из учеников будет обнаружена инфекция;- дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех заведениях;Также после каждого урока будет необходимо мыть руки.Полный перечень правил МОЗ сегодня отправят всем учебным заведением.