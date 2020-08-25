На ул. Полтавский Шлях и ул. Дудинской будет ограничено движение транспорта с 9:00 до 17:00 ежедневно с 25 августа по 15 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части.В частности, движение будет ограничено:- по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №127 по ул. Полтавский Шлях до ул. Петра Болбочана;- по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до дома №148/2 по ул. Полтавский Шлях;- по ул. Дудинский, на участке от ул. Полтавский Шлях до Григорьевского шоссе.Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.